«Я борзел». Глеб объяснил, почему у него не получилось в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб считает, что не полностью себя реализовал в каталонском клубе.

– В каких-то моментах мне надо было вести себя по-другому. Или чтобы мне кто-то сказал: «Саня, не занимайся ерундой, работай, все получится». В таком случае у меня и в «Барселоне» все нормально было бы. Есть недосказанность.

– Ты борзел?

– Ну да, был такой момент. Обижался, когда не ставили в состав. Тогда Хосеп Гвардиола до меня не достучался.

Белорус принадлежал «Барселоне» в 2008-2011 годах.

С командой он выиграл Лигу чемпионов.

В РПЛ Глеб играл за «Крылья Советов».

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