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    «Я борзел». Глеб объяснил, почему у него не получилось в «Барселоне»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб считает, что не полностью себя реализовал в каталонском клубе.

    – В каких-то моментах мне надо было вести себя по-другому. Или чтобы мне кто-то сказал: «Саня, не занимайся ерундой, работай, все получится». В таком случае у меня и в «Барселоне» все нормально было бы. Есть недосказанность.

    – Ты борзел?

    – Ну да, был такой момент. Обижался, когда не ставили в состав. Тогда Хосеп Гвардиола до меня не достучался.

    • Белорус принадлежал «Барселоне» в 2008-2011 годах.
    • С командой он выиграл Лигу чемпионов.
    • В РПЛ Глеб играл за «Крылья Советов».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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