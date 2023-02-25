«Пойду жахну!». Тренер солигорского «Шахтера» – на пресс-конференции после победы в Суперкубке

Главный тренер «Шахтера» из Солигорска Алексей Бага обрадовался, когда на пресс-конференции после победы над «Гомелем» (1:0) в матче за Суперкубок Белоруссии у журналистов закончились вопросы.

«Пойду жахну!» – этими словами Бага закончил пресс-конференцию.

Матч посетили менее 3000 зрителей.

Бага взял трофей с «Шахтером» в 1-м же матче в команде.

Ранее он тренировал, в частности, БАТЭ.

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