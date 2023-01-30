В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за договорного матча. В нем участвовал футболист команды-чемпиона

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против неназванного игрока солигорского «Шахтера».
Его подозревают в оказании влияния на результат матча.
«Факт оказания противоправного влияния на результат матча чемпионата Белоруссии по футболу среди команд высшей лиги выявили Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета и ГУБОПиК МВД.
В отношении представителя футбольного клуба «Шахтер» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) УК.
Проведение следственных действий продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления», – говорится в пресс-релизе СК.
- Солигорский «Шахтер» – действующий чемпион Белоруссии.
- В декабре они выиграли Высшую лигу в 3-й раз подряд.
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