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    В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за договорного матча. В нем участвовал футболист команды-чемпиона

    Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против неназванного игрока солигорского «Шахтера».

    Его подозревают в оказании влияния на результат матча.

    «Факт оказания противоправного влияния на результат матча чемпионата Белоруссии по футболу среди команд высшей лиги выявили Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета и ГУБОПиК МВД.

    В отношении представителя футбольного клуба «Шахтер» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) УК.

    Проведение следственных действий продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления», – говорится в пресс-релизе СК.

    • Солигорский «Шахтер» – действующий чемпион Белоруссии.
    • В декабре они выиграли Высшую лигу в 3-й раз подряд.

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    Источник: «Белта»

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    30.01.2023 23:55
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