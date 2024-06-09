Скрипченко обманул Иванова при увольнении из «Урала» в 2016 году: подробности

Журналист Сергей Микулик раскрыл детали ухода из «Урала» в 2016 году главного тренера Вадима Скрипченко.

«В ноябре 2016-го, когда турнирные успехи «Урала» были примерно ужасны, главный тренер пришел на серьезный разговор к президенту и сказал, что здоровье у него прямо сейчас – ни к черту. Нужна срочная операция – в родном Минске все для этого готово. Иванов очень просил тренера потерпеть несколько дней – предстоял матч с «Крыльями» – прямым конкурентом в борьбе за выживание, а за ним – пауза на сборные, тогда и лети.

Но тренер был непреклонен...

И расторгли по его просьбе контракт и купили ему билет до Минска и пожелали успешного лечения. Здоровье – оно ж в любой профессии главное дело.

Но самолeт тот неожиданно приземлился в Самаре и стремительно выздоровевший в полете Скрипченко в тот же день принял «Крылья».

Всю игру летели искры – остановились на 2:2. «Урал» с Александром Тархановым по итогу занял 11-е место, «Крылья» вылетели с 15-го.

А теперь Скрипченко говорит, что с нетерпением будет ждать возвращения «Урала» в РПЛ. Может, и услуги свои для этого предложит?» – написал Микулик.