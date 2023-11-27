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    Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси

    В воскресенье, 26 ноября, минское «Динамо» завоевало звание чемпиона Беларуси, разгромив в матче 27-го тура «Белшину» (4:0). Командой руководит Вадим Скрипченко, работавший главным тренером «Урала», «Крыльев Советов» и «Анжи» в период 2015–2018 годов.

    • В день завоевания титула специалисту из Беларуси исполнилось 48 лет.
    • В ходе игровой карьеры Скрипченко также выступал за два российских клуба в высшем дивизионе – в ЦСКА в 2000 году и в «Уралане» – в 2001-м.
    • Минское «Динамо» в восьмой раз выиграло звание чемпиона Беларуси, обеспечив себе титул досрочно, за тур до окончания турнира.
    • В прошлый раз команда побеждала в чемпионате в 2004 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18193

      Garrincha58 49 минут назад

      молодец! теперь он как Черчесов стал с ним в один ряд! выиграв титул в другой стране

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