Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси

В воскресенье, 26 ноября, минское «Динамо» завоевало звание чемпиона Беларуси, разгромив в матче 27-го тура «Белшину» (4:0). Командой руководит Вадим Скрипченко, работавший главным тренером «Урала», «Крыльев Советов» и «Анжи» в период 2015–2018 годов.

В день завоевания титула специалисту из Беларуси исполнилось 48 лет.

В ходе игровой карьеры Скрипченко также выступал за два российских клуба в высшем дивизионе – в ЦСКА в 2000 году и в «Уралане» – в 2001-м.

Минское «Динамо» в восьмой раз выиграло звание чемпиона Беларуси, обеспечив себе титул досрочно, за тур до окончания турнира.

В прошлый раз команда побеждала в чемпионате в 2004 году.