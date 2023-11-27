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Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси

27 ноября 2023, 08:32
4

В воскресенье, 26 ноября, минское «Динамо» завоевало звание чемпиона Беларуси, разгромив в матче 27-го тура «Белшину» (4:0). Командой руководит Вадим Скрипченко, работавший главным тренером «Урала», «Крыльев Советов» и «Анжи» в период 2015–2018 годов.

  • В день завоевания титула специалисту из Беларуси исполнилось 48 лет.
  • В ходе игровой карьеры Скрипченко также выступал за два российских клуба в высшем дивизионе – в ЦСКА в 2000 году и в «Уралане» – в 2001-м.
  • Минское «Динамо» в восьмой раз выиграло звание чемпиона Беларуси, обеспечив себе титул досрочно, за тур до окончания турнира.
  • В прошлый раз команда побеждала в чемпионате в 2004 году.

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Источник: «Бомбардир»
Белоруссия. Высшая лига Россия. Премьер-лига Динамо Мн Белшина Скрипченко Вадим
Комментарии (4)
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Garrincha58
1701064806
молодец! теперь он как Черчесов стал с ним в один ряд! выиграв титул в другой стране
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hsudjdsb
1701068553
*** - 1 0 0 % ставки на Футбольные События -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам) -Связаться с нами ; EdmSp@inbox.ru -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ; Футбол Индонезия 11:00 Арема - Персик Кедири Первый Тайм Арема Забьет Да Кфф 2,00 ***
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zigbert
1701093071
Давненько минское Динамо не выигрывала титул. Заслуга Скрипченко очевидна.
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