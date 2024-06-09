Гончаренко стал жертвой обмана, когда уходил из «Урала»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов вспомнил обстоятельства ухода из «Урала» главного тренера Виктора Гончаренко в 2015 году.

«Когда Гончаренко уходил из «Урала» – в первый раз – они договорились с помощником Вадимом Скрипченко, что решение общее. Ну там, помните, ещe слухи нехорошие про один матч пошли…

Ну вот уходят и уходят. Гонч объявил Грише Иванову. Вечером самолeт. Пора выезжать. И тут выясняется, что Скрипченко никуда не летит. А ещe через полчаса становится и.о.» – написал Андронов.