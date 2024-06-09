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    Гончаренко стал жертвой обмана, когда уходил из «Урала»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов вспомнил обстоятельства ухода из «Урала» главного тренера Виктора Гончаренко в 2015 году.

    «Когда Гончаренко уходил из «Урала» – в первый раз – они договорились с помощником Вадимом Скрипченко, что решение общее. Ну там, помните, ещe слухи нехорошие про один матч пошли…

    Ну вот уходят и уходят. Гонч объявил Грише Иванову. Вечером самолeт. Пора выезжать. И тут выясняется, что Скрипченко никуда не летит. А ещe через полчаса становится и.о.» – написал Андронов.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1717922408
    Как потом показала практика,просто брать и уезжать- это хобби Виктора Михайловича
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