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    Григорий Иванов – о Скрипченко: «С негодяями не здороваюсь»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как происходил уход из клуба главного тренера Вадима Скрипченко. Белорус занимал эту должность с 2015 по 2016 год.

    «Скрипченко не очень красиво ушел. Перед уходом он мне в глаза говорил: «Мне надо делать операцию, я устал, надо отдохнуть. Я хочу уйти». Я говорю: «Пожалуйста, конечно». Он улетел.

    На следующий день мне посылают [кадры]: Скрипченко уже в форме «Крыльев Советов». Дает установку перед матчем с нами. А до этого я по-человечески к нему, уговаривал остаться. А он рассказывает, как мы будем играть против «Крыльев». Хорошо, 2:2 сыграли.

    После этого руку ему не жал. Когда он приехал с «Анжи» потом, мне предлагали поздороваться со Скрипченко. Я говорю: «С негодяями не здороваюсь», – рассказал Иванов.

    • Последним местом работы Скрипченко был «Минск», откуда он ушел в прошлом году.
    • В качестве игрока Скрипченко выступал в России за ЦСКА и «Уралан».
    • Сейчас «Урал» идет в РПЛ 12-м.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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