Григорий Иванов – о Скрипченко: «С негодяями не здороваюсь»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как происходил уход из клуба главного тренера Вадима Скрипченко. Белорус занимал эту должность с 2015 по 2016 год.

«Скрипченко не очень красиво ушел. Перед уходом он мне в глаза говорил: «Мне надо делать операцию, я устал, надо отдохнуть. Я хочу уйти». Я говорю: «Пожалуйста, конечно». Он улетел.

На следующий день мне посылают [кадры]: Скрипченко уже в форме «Крыльев Советов». Дает установку перед матчем с нами. А до этого я по-человечески к нему, уговаривал остаться. А он рассказывает, как мы будем играть против «Крыльев». Хорошо, 2:2 сыграли.

После этого руку ему не жал. Когда он приехал с «Анжи» потом, мне предлагали поздороваться со Скрипченко. Я говорю: «С негодяями не здороваюсь», – рассказал Иванов.