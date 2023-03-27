Президент «Урала» Иванов: «В футболе было много ударов, но самый большой – от Вадима Скрипченко»

Григорий Иванов рассказал о предательстве со стороны экс-тренера «Урала» Вадима Скрипченко.

– Кто-то вас предавал в футболе?

– Конечно, такое было. Это же жизнь. Много было ударов, но самый большой – от тренера, который от нас уехал...

– Скрипченко?

– Он. Сидел и смотрел мне в глаза, говорил, что ему тяжело, нужно делать операцию. А через день уже в Самаре объявился.

Я его уговаривал остаться, говорил, чтобы подождал, что самая важная игра с «Крыльями Советов», она как матч чемпионата мира, где мы не можем проиграть.

Распинался перед ним, объяснял, что в перерыве, до которого оставалась одна игра, поедет домой, отдохнет. А он: «Нет-нет, Григорий Викторович, нужна операция, заболел».

В итоге уже через день он стоял в другой форме и давал установку на нашу игру. И у него на одежде написано «Скрипченко Вадим». Думаю: как так можно?

Ну сказал бы мне откровенно, что принял предложение от Самары, что они дают хорошие условия. Я бы не против был, если бы он честно рассказал.

Да, убежал за деньгами, но винить человека за это нельзя: сегодня он работает, завтра – нет, а у него семья, что-то должен заработать. Но человеческие отношения важнее, он обманул меня, клуб, игроков, болельщиков.

Считаю, что он должен был сказать Самаре, что не может бросить «Урал», что доработает до паузы, а после чемпионата мира спокойно бы поехал к ним.

С тех пор я с ним не разговаривал. Он уже когда в «Анжи» работал, мне руководитель клуба говорил: «Викторыч, ну хватит уже, поздоровайся с ним».

А он ходит там в сторонке туда-сюда. Ответил: «Нет-нет, с такими людьми я здороваться не буду».