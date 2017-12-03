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    • Скрипченко: «Приятно, что победили «СКА-Хабаровск». Это была игра за шесть очков»

    Скрипченко: «Приятно, что победили «СКА-Хабаровск». Это была игра за шесть очков»

    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от крупной победы над «СКА-Хабаровском» (4:0) в матче 19-го тура РФПЛ. Специалист признался, что доволен игрой своих подопечных.

    – Приятно, что одержали заслуженную победу. Благодарен команде за настрой. Игра была за шесть очков, нам нужна была эта победа. И прессинг, и желание огромное, и голы быстрые послужили хорошим моментом для того, чтобы игру держать под контролем. После удаления было понятно, что сопернику будет очень тяжело. Нашей задачей во втором тайме было не остановиться.

    – Вы тянули с заменами. Чего ждали?

    – Команда хорошо играла, никто не выпадал из игровой концепции. Замена замене рознь, хотелось сохранять рисунок игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2017 22:01
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    Комментарии (3)
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    Татарин за ЦСКА
    1512327780
    Жаль СКА
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    GoLenaStop
    1512331838
    Тяжело ездить на игры через всю страну....
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    ologreds
    1694991807
    numo528036
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