Скрипченко: «Приятно, что победили «СКА-Хабаровск». Это была игра за шесть очков»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от крупной победы над «СКА-Хабаровском» (4:0) в матче 19-го тура РФПЛ. Специалист признался, что доволен игрой своих подопечных.

– Приятно, что одержали заслуженную победу. Благодарен команде за настрой. Игра была за шесть очков, нам нужна была эта победа. И прессинг, и желание огромное, и голы быстрые послужили хорошим моментом для того, чтобы игру держать под контролем. После удаления было понятно, что сопернику будет очень тяжело. Нашей задачей во втором тайме было не остановиться.

– Вы тянули с заменами. Чего ждали?

– Команда хорошо играла, никто не выпадал из игровой концепции. Замена замене рознь, хотелось сохранять рисунок игры.