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    • Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»

    Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»

    Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко рассказал о начале процесса адаптации в команде арендованного у «Спартака» нападающего Павла Мелешина.

    «Все бумаги по аренде Павла подписаны. Все это время мы согласовывали моменты, чтобы в «Спартаке» одобрили переход. Все прошло хорошо. На данный момент футболист находится в расположении команды, уже провел вторую тренировку с нами.

    Также прошел дополнительный медицинский осмотр у специалистов по нашему лицензированию и допуску по участию в официальных соревнованиях. Со здоровьем все хорошо, никаких вопросов.

    Настроение у Павла хорошее. Сейчас помогаем ему немного решить бытовой вопрос – подбираем ему достойную квартиру, чтобы никаких бытовых проблем не было. Потихоньку уже адаптируется в команде.

    Буду с ним беседовать, чтобы понять, как лучше использовать его потенциал для решения задач и целей в интересах команды», – сказал Скрипченко.

    • В нынешнем сезоне 19-летний Мелешин провел за «Спартак» 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом.
    • Скрипченко ранее возглавлял в России «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи».
    • Под его руководством в 2023 году минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2024 10:24
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1708200124
    ну и правильно пусть опыта набирается
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