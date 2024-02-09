Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко рассказал о начале процесса адаптации в команде арендованного у «Спартака» нападающего Павла Мелешина.
«Все бумаги по аренде Павла подписаны. Все это время мы согласовывали моменты, чтобы в «Спартаке» одобрили переход. Все прошло хорошо. На данный момент футболист находится в расположении команды, уже провел вторую тренировку с нами.
Также прошел дополнительный медицинский осмотр у специалистов по нашему лицензированию и допуску по участию в официальных соревнованиях. Со здоровьем все хорошо, никаких вопросов.
Настроение у Павла хорошее. Сейчас помогаем ему немного решить бытовой вопрос – подбираем ему достойную квартиру, чтобы никаких бытовых проблем не было. Потихоньку уже адаптируется в команде.
Буду с ним беседовать, чтобы понять, как лучше использовать его потенциал для решения задач и целей в интересах команды», – сказал Скрипченко.
- В нынешнем сезоне 19-летний Мелешин провел за «Спартак» 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом.
- Скрипченко ранее возглавлял в России «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи».
- Под его руководством в 2023 году минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси.