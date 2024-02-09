Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко рассказал о начале процесса адаптации в команде арендованного у «Спартака» нападающего Павла Мелешина.

«Все бумаги по аренде Павла подписаны. Все это время мы согласовывали моменты, чтобы в «Спартаке» одобрили переход. Все прошло хорошо. На данный момент футболист находится в расположении команды, уже провел вторую тренировку с нами.

Также прошел дополнительный медицинский осмотр у специалистов по нашему лицензированию и допуску по участию в официальных соревнованиях. Со здоровьем все хорошо, никаких вопросов.

Настроение у Павла хорошее. Сейчас помогаем ему немного решить бытовой вопрос – подбираем ему достойную квартиру, чтобы никаких бытовых проблем не было. Потихоньку уже адаптируется в команде.

Буду с ним беседовать, чтобы понять, как лучше использовать его потенциал для решения задач и целей в интересах команды», – сказал Скрипченко.