Скрипченко – о разгроме от «Рубина»: «Неприятно, болезненно и очень стыдно»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от матча 7-го тура РФПЛ, в котором его подопечные разгромно уступили «Рубину» (0:6).

Отметим, что для белорусского специалиста эта игра стала дебютной на посту главного тренера махачкалинского клуба.

«Комментарии излишни. Постарался встряхнуть ребят и дать им понять, что они умеют играть в футбол, но сказалась скованность и ответственность ребят перед новым тренером.

Неприятно, болезненно и очень стыдно. Но у нас есть время исправить ситуацию и двигаться вперед», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».