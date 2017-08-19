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    Скрипченко – о разгроме от «Рубина»: «Неприятно, болезненно и очень стыдно»

    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от матча 7-го тура РФПЛ, в котором его подопечные разгромно уступили «Рубину» (0:6).

    Отметим, что для белорусского специалиста эта игра стала дебютной на посту главного тренера махачкалинского клуба.

    «Комментарии излишни. Постарался встряхнуть ребят и дать им понять, что они умеют играть в футбол, но сказалась скованность и ответственность ребят перед новым тренером.

    Неприятно, болезненно и очень стыдно. Но у нас есть время исправить ситуацию и двигаться вперед», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 22:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2017, 11:03

      Зря его позвали, как и Крылья в ФНЛ приведёт.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 августа 2017, 08:03

      Первый блин, как и водится, вышел комом...

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 20 августа 2017, 06:12

      Увольняйте тренера! Скоре-е! Он же во всем виноват!

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 20 августа 2017, 01:29

      То что подготовка к сезону Анжи была явно провалена и команда не готова , полностью вина Григоряна .......да , новому тренеру придётся работать и работать ........

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 августа 2017, 00:09

      Видимо руководители Анжи планировали вылететь ещё в прошлом сезоне. Да вот незадача - Григорян подвёл. Теперь позвали человека с опытом чтобы уж наверняка.

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Кlaksvikar Ittrotarselag 20 августа 2017, 08:15

      Точно Крылья в прошлом году вылетели в большей степени по его вине с составом особых проблем не было и финансирование не так, чтобы для ФНЛ. Так, что ждем Анжи на следующий сезон в первой лиге.

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM 19 августа 2017, 23:11

      М-да, не выстрелила пока замена.

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