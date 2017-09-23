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    Скрипченко: «Пенальти «Спартака» высосан из пальца. Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее»

    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал итог матча 11-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2), отметив неоднозначную работу арбитров встречи.

    Ранее пресс-служба махачкалинского клуба подвергла сомнению верность назначения пенальти в ворота «орлов», который реализовал Луис Адриано.

    «Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальца. Давать такое преимущество «Спартаку» в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Фееричный Адриано и грустный Зобнин. Как «Спартак» снова не смог победить

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 21:47
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +8025

      nik55 24 сентября 2017, 17:13

      на равных основным составом-----вынесли 3-0

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 10:48

      Анжа в ФНЛ там и будут вам равные.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 24 сентября 2017, 10:06

      "Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке" ... Реал, Бавария, Ювентус и Манчестер просто нервно курят в сторонке, так здорово выглядела команда Скрипченко ... играли, как дворовая команда, против такой же дворовой команды ... а возгордился так как будто чуть-чуть не повезло Лигу Чемпионов выиграть ... но засудили )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2017, 07:06

      все вопросы к БУДАГОССКОМУ ждем его вью

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 сентября 2017, 04:51

      Да, в этом сезоне ещё хуже с судейством......уже столько ошибок странных допущено...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 24 сентября 2017, 00:48

      Введите видеоповторы уже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 23:43

      У господина Мешкова свой взгляд на футбол

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 23 сентября 2017, 23:26

      Скрипченко, что значит "на равных"? А как вы играли? Был матч, были 2 команды. Поле одно и тоже, мяч, погода. Это и называется на равных. И на сегодняшний день силы Спартака и Анжи были равны.

      -2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 сентября 2017, 23:04

      Ни одного хорошего повтора не было,там что камеры забыли поставить?

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 23 сентября 2017, 22:37

      Ты Крылья утопил и Анжи утопишь. Вы бы против всех так играли. И да, вы явно не сильнее.

      5
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