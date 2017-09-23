Скрипченко: «Пенальти «Спартака» высосан из пальца. Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал итог матча 11-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2), отметив неоднозначную работу арбитров встречи.

Ранее пресс-служба махачкалинского клуба подвергла сомнению верность назначения пенальти в ворота «орлов», который реализовал Луис Адриано.

«Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальца. Давать такое преимущество «Спартаку» в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Фееричный Адриано и грустный Зобнин. Как «Спартак» снова не смог победить