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    «Анжи»: «А дал бы судья такой пенальти в ворота «Спартака»?»

    Пресс-служба «Анжи» выразила несогласие с назначением пенальти в ворота махачкалинского клуба в матче 11-го тура РФПЛ против «Спартака».

    «А дал бы судья такой пенальти в ворота «Спартака»?» – говорится в сообщении пресс-службы.

    На 13-й минуте одиннадцатиметровый удар для красно-белых заработал Джано. Пенальти реализовал Луис Адриано.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Twitter

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    23.09.2017 20:01
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 сентября 2017, 11:05

      ...ни один нормальный судья пенальти не дал БЫ.А фаеры опять зажигают на стадионе,а комментаторы и телевидение стыдливо замалчивают происшедшее "шоу". А нашего Бердыева наказывают за заступ черты тренерской зоны. Вот это и другие факты считаю двойными стандартами в российском футболе. ИМХО.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 23 сентября 2017, 22:09

      Мешков дал бы, если хорошо заплатили.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 сентября 2017, 21:14

      ИНтересно. а как будет с Лигой Чемпионов. Неужели Спартак не порвет Ливерпуль. Может быть игра с Анжи -это обманный маневр. Англичане подумают , А что там играть с середняком РФПЛ, выставят молодежь. А вот тут то и выходит на авансцену главный герой Промес и как давай забивать Ливеру.Покер.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > raritet 23 сентября 2017, 23:20

      Предатель!Всех сдал!

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 сентября 2017, 21:12

      Левый пеналь принёс Спартаку очко
      игрокам мясоклуба придётся отрабатывать

      4
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      Рейтинг: +1310

      Taps 23 сентября 2017, 21:10

      Пенальти - левый.
      Тянут говно из проруби.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 сентября 2017, 21:09

      После 65 минуты......Спартак играл с 90 минуты. Адриано ноль!!!!! Анжи чисто перебегал Спартак, как и другие команды в этом сезоне! А судья пенальти дал бы!

      2
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      Рейтинг: +71

      Гамачl 23 сентября 2017, 20:55

      Гол имени Фибеля

      4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Гамачl 23 сентября 2017, 22:27

      да уж, как то облажался

      0
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      Рейтинг: +71

      Гамачl 23 сентября 2017, 20:46

      Судье походу понял, что нет смысла тянуть Спартак.

      6
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Гамачl 23 сентября 2017, 22:32

      либо ему заплатили только за один пенальти

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 сентября 2017, 20:42

      всё Каррера уволен,сейчас все будут кричать что судья подсуживал Анжи)))в команде бардак короче полный у Спартака

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > sssrspartak 23 сентября 2017, 22:33

      так собак спустят на Карреру

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 сентября 2017, 20:40

      Анжи красавчики!

      9
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