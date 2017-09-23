«Анжи»: «А дал бы судья такой пенальти в ворота «Спартака»?»

Пресс-служба «Анжи» выразила несогласие с назначением пенальти в ворота махачкалинского клуба в матче 11-го тура РФПЛ против «Спартака».

«А дал бы судья такой пенальти в ворота «Спартака»?» – говорится в сообщении пресс-службы.

На 13-й минуте одиннадцатиметровый удар для красно-белых заработал Джано. Пенальти реализовал Луис Адриано.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.