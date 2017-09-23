«Анжи»: «А дал бы судья такой пенальти в ворота «Спартака»?»

...ни один нормальный судья пенальти не дал БЫ.А фаеры опять зажигают на стадионе,а комментаторы и телевидение стыдливо замалчивают происшедшее "шоу". А нашего Бердыева наказывают за заступ черты тренерской зоны. Вот это и другие факты считаю двойными стандартами в российском футболе. ИМХО.
Пресс-служба «Анжи» выразила несогласие с назначением пенальти в ворота махачкалинского клуба в матче 11-го тура РФПЛ против «Спартака».
«А дал бы судья такой пенальти в ворота «Спартака»?» – говорится в сообщении пресс-службы.
На 13-й минуте одиннадцатиметровый удар для красно-белых заработал Джано. Пенальти реализовал Луис Адриано.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.