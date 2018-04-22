Скрипченко: «Поражение от «Урала» обидное, но жизнь продолжается»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1). На данный момент махачкалинский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.

«Маловато острых ситуаций было в матче. Было больше единоборств и мало осмысленности, слишком мало для того, чтобы забить. В таких матчах, где победа нужна как воздух, раскрылись, постарались давление оказать и пропустили контратаку.

Обидное поражение, но жизнь продолжается», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».