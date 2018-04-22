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    Скрипченко: «Поражение от «Урала» обидное, но жизнь продолжается»

    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1). На данный момент махачкалинский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    «Маловато острых ситуаций было в матче. Было больше единоборств и мало осмысленности, слишком мало для того, чтобы забить. В таких матчах, где победа нужна как воздух, раскрылись, постарались давление оказать и пропустили контратаку.

    Обидное поражение, но жизнь продолжается», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 00:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 апреля 2018, 11:55

      Вы пропустили не контр-атаку,а десять контратак!

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 апреля 2018, 11:34

      Скрипач не нужен (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 22 апреля 2018, 08:22

      До свидания Онжи!!!!!!!! До свидания!!! фнл ждёт тебя!!

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 22 апреля 2018, 01:18

      Когда закончилась игра и все информационные ресурсы уже отписались, только во втором часу ночи следующего дня бомбардир напечатал три строчки из целого интервью одного из тренеров. Браво за оперативность и информативность!

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 22 апреля 2018, 00:40

      Какая жизнь, коли пердив стучится?

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