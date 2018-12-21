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    РФС по заявлению Скрипченко оштрафовал «Анжи». Клуб должен тренеру 3 миллиона

    Состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором рассмотрели заявление бывшего главного тренера «Анжи» Вадима Скрипченко. Дагестанцы, по документу от белоруса, должны специалисту 3 миллиона рублей.

    «В связи с неисполнением Решения Палаты от 24 августа 2018 года применить к ООО «ФК «Анжи» г. Махачкала санкцию в виде штрафа в соответствии с п. 4 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров», – таково решение органа.

    • Скрипченко работал с «Анжи» с 2017 по 2018 год.
    • Белорус не спас дагестанцев от вылета из РПЛ по спортивному принципу.
    • Махачкалинцы остались в высшем дивизионе из-за банкротства «Амкара».

    Источник: РФС

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    21.12.2018 21:50
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