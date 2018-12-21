РФС по заявлению Скрипченко оштрафовал «Анжи». Клуб должен тренеру 3 миллиона

Состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором рассмотрели заявление бывшего главного тренера «Анжи» Вадима Скрипченко. Дагестанцы, по документу от белоруса, должны специалисту 3 миллиона рублей.

«В связи с неисполнением Решения Палаты от 24 августа 2018 года применить к ООО «ФК «Анжи» г. Махачкала санкцию в виде штрафа в соответствии с п. 4 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров», – таково решение органа.