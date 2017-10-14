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    Скрипченко: «Анжи» играл целостно и организованно. Обидно проигрывать в таком матче»

    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход встречи с «Уралом» (1:2) в 13-м туре РФПЛ.

    «Подвела реализация. Чуть-чуть не хватило точности в завершающей фазе. Если бы выжали хотя бы один гол, стратегия игры могла поменяться. Но мы пропустили со стандарта и стали делать замены, чтобы в атакующем стиле сравнять счет. В результате соперник нас в концовке подловил. Потом мы забили, но на большее банально не хватило времени.

    Что касается судейства, то чего махать кулаками после драки. Игра сыграна, результат зафиксирован. Теперь нужно анализировать игру команды, в целом она мне понравилась. Мы играли целостно и организованно. Обидно проигрывать в таком матче», — сказал белорусский тренер.

    С сентября по ноябрь 2015 года Скрипченко возглавлял «Урал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 19:01
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