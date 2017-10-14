Скрипченко: «Анжи» играл целостно и организованно. Обидно проигрывать в таком матче»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход встречи с «Уралом» (1:2) в 13-м туре РФПЛ.

«Подвела реализация. Чуть-чуть не хватило точности в завершающей фазе. Если бы выжали хотя бы один гол, стратегия игры могла поменяться. Но мы пропустили со стандарта и стали делать замены, чтобы в атакующем стиле сравнять счет. В результате соперник нас в концовке подловил. Потом мы забили, но на большее банально не хватило времени.

Что касается судейства, то чего махать кулаками после драки. Игра сыграна, результат зафиксирован. Теперь нужно анализировать игру команды, в целом она мне понравилась. Мы играли целостно и организованно. Обидно проигрывать в таком матче», — сказал белорусский тренер.

С сентября по ноябрь 2015 года Скрипченко возглавлял «Урал».