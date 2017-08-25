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  • Скрипченко: «Победа над «Уфой» – заслуженная. На поле оказались мужики»

Скрипченко: «Победа над «Уфой» – заслуженная. На поле оказались мужики»

25 августа 2017, 22:15
7

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в интервью каналу «Наш футбол» подвел итог победе над «Уфой» в матче 8-го тура РФПЛ.

«Тяжелая победа, но тем она и ценнее. Мы заслужили ее по игре, самоотдаче, терпению. Благодарен команде за настрой на игру. Конечно, после предыдущего тура (0:6 против «Рубина» – прим. «Бомбардира»), когда мы были в таком состоянии, тренерам было тяжело найти слова, чтобы ребята на эту игру настроились. Но тем и приятнее эта победа, что действительно на поле оказались мужики. Каждый, кто вышел на поле, в том числе на замену, и те, кто, к сожалению, не вышел.

Сегодня был единый коллектив. Поэтому заслуженная победа. В этих случаях отдельных игроков не стоит выделять. Лучшей была команда, поскольку все отработали как положено в каждый отрезок, проведенный на поле.

Как проведем паузу на международные матчи? После этой победы нельзя говорить о том, что у нас не осталось каких-то недостатков. Конечно, нам предстоит проделать огромную работу. Эта пауза как нельзя кстати, чтобы поработать, вернуть кондиции, восстановить ребят, которые несли основную нагрузку, и, конечно, уже с оптимизмом смотреть в будущее», — сказал Скрипченко.

Напомним, махачкалинский клуб прервал серию из пяти поражений подряд.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Уфа Скрипченко Вадим
Комментарии (7)
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Hazar1950
1503688765
Заслуженно. "Уфа" не показала агрессию, желание победить.
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арейская
1503708773
Скрипченко с первой победой, а вот на счёт " мужиков", пока рано так заявлять...
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СШГЭС
1503716394
Уфа сама себе привезла голешник, а мужики больше били друг друга по ногам, чем по мячу.
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Svoysvoemubrat
1503717328
Оборона Уфы удивила, такие косяки не для РФПЛ.
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С@НЁК.
1503722480
Сергей Богданович ещё покажет!
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OfaZavr
1503727451
В победе Уфы не сомневался, а тут вон как вышло...
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