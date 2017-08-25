РФПЛ. «Анжи» обыграл «Уфу» и прервал серию из пяти поражений

Встреча 8-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уфой» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился Хуан Эдуардо Лескано.
Махачкалинский клуб набрал шесть очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 10-ю баллами осталась на седьмой позиции.
Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур
Гол: 1:0 – Лескано, 18.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Афонин, Брызгалов, Данченко (Хубулов, 80), Маркелов (Яковлев, 57), Долгов (Базелюк, 68), Лескано.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Засеев, Живоглядов, Табидзе (Абдулавов, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Кротов, 75), Игбун, Фатай (Сысуев, 63).
Предупреждения: Маркелов, 51 – Йокич, 45+1; Сысуев, 69.
Источник: Бомбардир.ру