РФПЛ. «Анжи» обыграл «Уфу» и прервал серию из пяти поражений

Встреча 8-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уфой» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился Хуан Эдуардо Лескано.

Махачкалинский клуб набрал шесть очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Уфа» с 10-ю баллами осталась на седьмой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

Анжи – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лескано, 18.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Афонин, Брызгалов, Данченко (Хубулов, 80), Маркелов (Яковлев, 57), Долгов (Базелюк, 68), Лескано.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Засеев, Живоглядов, Табидзе (Абдулавов, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Кротов, 75), Игбун, Фатай (Сысуев, 63).

Предупреждения: Маркелов, 51 – Йокич, 45+1; Сысуев, 69.

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