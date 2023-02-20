Кокорин высмеял Дзюбу и Смольникова

Зимний новичок «Локомотива» Артем Дзюба выложил в соцсетях новую фотографию.

На снимке он с другими игроками команды на тренировке.

«Готовимся вовсю», – написал Дзюба.

Фото прокомментировал форвард «Ариса» Александр Кокорин.

«Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам», – отметил Кокорин, назвав «дедом» защитника Игоря Смольникова.

Фото: соцсети Артема Дзюбы

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