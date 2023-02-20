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    Кокорин высмеял Дзюбу и Смольникова

    Зимний новичок «Локомотива» Артем Дзюба выложил в соцсетях новую фотографию.

    На снимке он с другими игроками команды на тренировке.

    «Готовимся вовсю», – написал Дзюба.

    Фото прокомментировал форвард «Ариса» Александр Кокорин.

    «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам», – отметил Кокорин, назвав «дедом» защитника Игоря Смольникова.

    Фото: соцсети Артема Дзюбы

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24237

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Какой-то "Сделай чиз". Чё-то радости не видно в этих улыбках, по принуждению что ли?

      1
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      Рейтинг: +1981

      шахта Заполярная > DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      За то у дюбы от улыбки аж щека треснула, очень рад , что хоть куда то взяли.

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