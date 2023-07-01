Смольников задумался о завершении карьеры в 34 года

Правый защитник Игорь Смольников может закончить карьеру в этом году.
34-летний игрок (в августе исполнится 35) думает об уходе из профессионального футбола в случае отсутствия интересных ему предложений.
Накануне фулбек покинул «Локомотив» и получил статус свободного агента.
- Смольников большую часть карьеры провел в «Зените» (2013-2020).
- Также известен по выступлениям за «Краснодар», «Ростов», «Торпедо», «Локо», «Урал», тульский «Арсенал».
- Игорь провел 30 матчей за сборную России и сделал 2 ассиста. Участник Евро-2016, Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.
Источник: Metaratings