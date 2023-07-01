Смольников задумался о завершении карьеры в 34 года

Правый защитник Игорь Смольников может закончить карьеру в этом году.

34-летний игрок (в августе исполнится 35) думает об уходе из профессионального футбола в случае отсутствия интересных ему предложений.

Накануне фулбек покинул «Локомотив» и получил статус свободного агента.