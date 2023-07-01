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    Смольников задумался о завершении карьеры в 34 года

    Правый защитник Игорь Смольников может закончить карьеру в этом году.

    34-летний игрок (в августе исполнится 35) думает об уходе из профессионального футбола в случае отсутствия интересных ему предложений.

    Накануне фулбек покинул «Локомотив» и получил статус свободного агента.

    • Смольников большую часть карьеры провел в «Зените» (2013-2020).
    • Также известен по выступлениям за «Краснодар», «Ростов», «Торпедо», «Локо», «Урал», тульский «Арсенал».
    • Игорь провел 30 матчей за сборную России и сделал 2 ассиста. Участник Евро-2016, Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

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    Источник: Metaratings

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    01.07.2023 10:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      odessakmv 13 часов назад

      а должен был еще лет 5 назад

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