Смольников забил бисиклетой с передачи Дзюбы

Новички «Локомотива» Артем Дзюба и Игорь Смольников активно участвуют в тренировках команды.

Накануне они играли в теннисбол. Дзюба сделал передачу на Смольникова, после которой Смольников забил мяч в половину соперника бисиклетой.

С обоими футболистами контракт рассчитан до лета.

Игроки будут получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

«Локомотив» 22 февраля проведет 1-й матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака».

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