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    Смольников забил бисиклетой с передачи Дзюбы

    Новички «Локомотива» Артем Дзюба и Игорь Смольников активно участвуют в тренировках команды.

    Накануне они играли в теннисбол. Дзюба сделал передачу на Смольникова, после которой Смольников забил мяч в половину соперника бисиклетой.

    • С обоими футболистами контракт рассчитан до лета.
    • Игроки будут получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • «Локомотив» 22 февраля проведет 1-й матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака».

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону»

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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