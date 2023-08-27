Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Смольников завершил карьеру

    Бывший защитник сборной России Игорь Смольников завершил карьеру в 35 лет.

    «Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста – руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо – без вас моя карьера не сложилась бы!

    А самое главное – хотел бы поблагодарить мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед», – сказал спортсмен.

    • Последним клубом Смольникова стал «Локомотив».
    • У Игоря 30 матчей за сборную России. Он участник домашнего ЧМ-2018.
    • Смольников трижды брал РПЛ с «Зенитом».

    Новости по теме
    Смольников задумался о завершении карьеры в 34 года 1
    «Локомотив» объявил об уходе трех игроков 2
    «Торпедо» в кубковом матче с ЦСКА должны были присудить техническое поражение («СЭ»)
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 