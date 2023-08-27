Удачи Игорь и спасибо за годы проведённые в Зените!
Бывший защитник сборной России Игорь Смольников завершил карьеру в 35 лет.
«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста – руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо – без вас моя карьера не сложилась бы!
А самое главное – хотел бы поблагодарить мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед», – сказал спортсмен.
- Последним клубом Смольникова стал «Локомотив».
- У Игоря 30 матчей за сборную России. Он участник домашнего ЧМ-2018.
- Смольников трижды брал РПЛ с «Зенитом».