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    «Просто плановое обследование». Смольников не подтвердил, что проходил медосмотр для «Локомотива»

    Защитник Игорь Смольников пока не подтверждает трансфер в «Локомотив».

    «Мужики, ну вы же взрослые люди (журналистам. — прим. «Бомбардира»).

    Когда вылет в ОАЭ [на сбор «Локомотива»]? Откуда я знаю?

    «Локомотив»? Я просто проходил плановое обследование», – сказал Смольников.

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    Источник: «Чемпионат»

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