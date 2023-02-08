«Просто плановое обследование». Смольников не подтвердил, что проходил медосмотр для «Локомотива»

Защитник Игорь Смольников пока не подтверждает трансфер в «Локомотив».
«Мужики, ну вы же взрослые люди (журналистам. — прим. «Бомбардира»).
Когда вылет в ОАЭ [на сбор «Локомотива»]? Откуда я знаю?
«Локомотив»? Я просто проходил плановое обследование», – сказал Смольников.
- Сообщается, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
- «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
- Игроки будут зарабатывать в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц.
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Источник: «Чемпионат»