«Просто плановое обследование». Смольников не подтвердил, что проходил медосмотр для «Локомотива»

Защитник Игорь Смольников пока не подтверждает трансфер в «Локомотив».

«Мужики, ну вы же взрослые люди (журналистам. — прим. «Бомбардира»).

Когда вылет в ОАЭ [на сбор «Локомотива»]? Откуда я знаю?

«Локомотив»? Я просто проходил плановое обследование», – сказал Смольников.

Сообщается, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки будут зарабатывать в «Локо» 2,5 миллиона рублей в месяц.

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