Дзюба и Смольников будут получать в «Локомотиве» по 2,5 миллиона рублей в месяц

Стала известна зарплата Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотиве».

«Дзюба и Смольников будут зарабатывать в «Локомотиве» по 2,5 миллиона рублей ежемесячно, а не за весь срок контракта. Прошу прощения за неточность», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

Медосмотр запланирован на среду.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

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