Дзюба и Смольников будут получать в «Локомотиве» по 2,5 миллиона рублей в месяц

Стала известна зарплата Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотиве».
«Дзюба и Смольников будут зарабатывать в «Локомотиве» по 2,5 миллиона рублей ежемесячно, а не за весь срок контракта. Прошу прощения за неточность», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
- Медосмотр запланирован на среду.
- «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова