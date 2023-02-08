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    Дзюба выбрал номер в «Локомотиве»

    Артем Дзюба и Игорь Смольников определились с игровыми номерами в «Локомотиве».

    Нападающий будет выступать под 7-м номером, а защитник – под 8-м.

    Фото: телеграм-канал «Новости «Локомотива».

    • Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
    • «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
    • Игроки уже прошли медосмотр.

    Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +535

      Aleksey! 4 минуты назад

      А пару лет назад убирали из клуба всех старше 30 лет, дабы ставка на молодёжь.
      Во что превратили Локо….

      0
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      Рейтинг: +11246

      "supermax" 1 час назад

      пенсиоооооонныый фонд России

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Футбольный пенсионер будет поднимать проводниц с колен. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5870

      Enter2006 2 часа назад

      В один день и медосмотр и видимо результаты медосмотра, и офис Локо, и уже футболки приготовленные. Для кого этот цирк? Медосмотр... Сказали бы сразу что: "Дзюбу берём а там как получится".

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