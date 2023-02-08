Дзюба выбрал номер в «Локомотиве»

А пару лет назад убирали из клуба всех старше 30 лет, дабы ставка на молодёжь.
Во что превратили Локо….
Артем Дзюба и Игорь Смольников определились с игровыми номерами в «Локомотиве».
Нападающий будет выступать под 7-м номером, а защитник – под 8-м.
Фото: телеграм-канал «Новости «Локомотива».
- Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
- «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
- Игроки уже прошли медосмотр.
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