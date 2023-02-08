Дзюба выбрал номер в «Локомотиве»

Артем Дзюба и Игорь Смольников определились с игровыми номерами в «Локомотиве».

Нападающий будет выступать под 7-м номером, а защитник – под 8-м.

Фото: телеграм-канал «Новости «Локомотива».

Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки уже прошли медосмотр.

Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!