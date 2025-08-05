Смольников высказался о возможном уходе Семака из «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» вступился за главного тренера команды Сергея Семака. Специалисту ранее посоветовали покинуть петербургский клуб.
«Глупо что-то говорить о Сергее Семаке. Он выиграл с «Зенитом» шесть подряд чемпионств. Я даже не вижу предпосылок, чтобы Семака уволили. Всякие периоды в карьере бывают.
Не выиграли чемпионат в прошлом сезоне, значит, в этом постараются реабилитироваться. Тем интереснее будет смотреть РПЛ», – сказал Смольников.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда 6 раз выиграла РПЛ и 1 раз заняла 2-е место.
Источник: Legalbet