Смольников высказался о возможном уходе Семака из «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» вступился за главного тренера команды Сергея Семака. Специалисту ранее посоветовали покинуть петербургский клуб.

«Глупо что-то говорить о Сергее Семаке. Он выиграл с «Зенитом» шесть подряд чемпионств. Я даже не вижу предпосылок, чтобы Семака уволили. Всякие периоды в карьере бывают.

Не выиграли чемпионат в прошлом сезоне, значит, в этом постараются реабилитироваться. Тем интереснее будет смотреть РПЛ», – сказал Смольников.