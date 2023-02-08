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⚡️ «Локомотив» подтвердил трансферы Дзюбы и Смольникова

8 февраля 2023, 19:37
8

Нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников официально перешли в «Локомотив».

Москвичи выложили фото с презентации игроков.

  • Оба футболиста получили полугодичные контракты.
  • Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Смольников Игорь
Комментарии (8)
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Axe111
1675875119
ЛОЛ
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Красногорск_Фан
1675875254
Стеклянный, пардон хрустальный, есть, деревянный есть. Следующим видимо будет оловянный.
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_Marqella_
1675875358
качественные игроки, хороший трансфер
Ответить
Enter2006
1675875953
Предлагаю их на пару недель от РЖД отправить на индивидуальные занятия, строить Транссиб и БАМ (их сейчас модернизируют). Там то они уровень физики сразу покажут, это вам не резиночку руками в тёплом физ зале тянуть ))
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Таврида
1675876060
Ну вот, стали известны граждане, которым отвешивать подж@пники за повышение цен на билеты.
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oyabun
1675876719
Это что, жест отчаяния?
Ответить
(Меня за банили)
1675876948
У Локо есть кучка мутаков, которые сосут из него пылесосом все соки. Подписание Зюбы из этой оперы!
Ответить
моэм
1675923767
Линии нападения и защиты однозначно нуждались в усилении , причём игроками опытными , авторитетными и " с зубами " потому что весной очки приходится буквально выгрызать , даже у аутсайдеров.....у Локо были хорошие варианты , но они "не срослись" .....а поскольку риск вылета стал слишком реален , а вопрос решать надо было по любому , то взяли то что есть.....обычное в такой ситуации благоразумное ,рутинное кадровое решение....и с чего такой ажиотаж ???
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