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    ⚡️ «Локомотив» подтвердил трансферы Дзюбы и Смольникова

    Нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников официально перешли в «Локомотив».

    Москвичи выложили фото с презентации игроков.

    • Оба футболиста получили полугодичные контракты.
    • Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: +803

      (Меня за банили) 3 минуты назад

      У Локо есть кучка мутаков, которые сосут из него пылесосом все соки. Подписание Зюбы из этой оперы!

      1
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      Рейтинг: +33353

      oyabun 7 минут назад

      Это что, жест отчаяния?

      0
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      Рейтинг: +654

      Таврида 18 минут назад

      Ну вот, стали известны граждане, которым отвешивать подж@пники за повышение цен на билеты.

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      Рейтинг: +5884

      Enter2006 19 минут назад

      Предлагаю их на пару недель от РЖД отправить на индивидуальные занятия, строить Транссиб и БАМ (их сейчас модернизируют).
      Там то они уровень физики сразу покажут, это вам не резиночку руками в тёплом физ зале тянуть ))

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      Рейтинг: +5322

      _Marqella_ 29 минут назад

      качественные игроки, хороший трансфер

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      Рейтинг: +6835

      Красногорск_Фан 31 минуту назад

      Стеклянный, пардон хрустальный, есть, деревянный есть. Следующим видимо будет оловянный.

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      Рейтинг: +3534

      Axe111 33 минуты назад

      ЛОЛ

      1
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      Рейтинг: +886

      г.Онега 41 минуту назад

      опять работягам ржд премии не видать))

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