⚡️ «Локомотив» подтвердил трансферы Дзюбы и Смольникова

Нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников официально перешли в «Локомотив».
Москвичи выложили фото с презентации игроков.
- Оба футболиста получили полугодичные контракты.
- Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!
Источник: телеграм-канал «Локомотива»