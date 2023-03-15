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    «Торпедо» в кубковом матче с ЦСКА должны были присудить техническое поражение («СЭ»)

    Бывший защитник «Торпедо» Игорь Смольников сыграл за команду в августе в матче первого тура группового этапа Кубка России против ЦСКА (0:2). Однако он не имел права быть на поле, так как у него была неотбытая дисквалификация.

    Ее он заработал осенью 2021 года за «Арсенал». Она распространялась и на следующий сезон турнира, который Смольников начал в «Торпедо» с матча с ЦСКА. Команде защитника в августовском матче должны были присудить техническое поражение.

    Смольников участвовал и в следующих матчах «Торпедо».

    • Игрок сейчас уже в «Локомотиве».
    • Накануне «Локомотив» ошибочно выпустил в кубковом матче с «Акроном» дисквалифицированного Дмитрия Баринова.
    • Кубок России в этом сезоне проходит в новом формате.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2023 09:16
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