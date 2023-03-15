«Торпедо» в кубковом матче с ЦСКА должны были присудить техническое поражение («СЭ»)

Бывший защитник «Торпедо» Игорь Смольников сыграл за команду в августе в матче первого тура группового этапа Кубка России против ЦСКА (0:2). Однако он не имел права быть на поле, так как у него была неотбытая дисквалификация.

Ее он заработал осенью 2021 года за «Арсенал». Она распространялась и на следующий сезон турнира, который Смольников начал в «Торпедо» с матча с ЦСКА. Команде защитника в августовском матче должны были присудить техническое поражение.

Смольников участвовал и в следующих матчах «Торпедо».