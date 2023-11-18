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    • Черчесов назвал экс-игрока сборной России, которого он «уничтожил» в раздевалке: «Ну, дерево»

    Черчесов назвал экс-игрока сборной России, которого он «уничтожил» в раздевалке: «Ну, дерево»

    Бывший главный тренер сборной России рассказал о взаимоотношениях с экс-игроком команды Игорем Смольниковым.

    «Когда я ушел из «Спартака», я был Инсбруке, поехал на сборы «Локо», против израильтян играли. Вижу, какой-то беленький мальчик бегает. Думаю: если он футболист, то я балерина.

    Палыч [Юрий Семин] после матча спрашивает, у вас Роман Шишкин хочет уходить, спрашивает совета, брать или нет. Я говорю: «Да Роман Шишкин по сравнению с ним Пеле!».

    Но я запомнил тогда Смольникова. Я уже был в «Жемчужине», звоню в «Локо», спрашиваю про Смольникова. Они там вообще все удивились. В итоге он у нас.

    На одну игру выпустили, на вторую – ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60-й минуте, на 68-й заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил.

    Мне Мирослав Ромащенко, мой помощник, говорит, мол, ты его убил. Я ему ответил, если справится, выживет. Прошло дня четыре, стал абсолютно другим футболистом.

    Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. Кто знает?» – сказал Черчесов на встрече со студентами ВШЭ.

    • Смольников в этом году закончил карьеру.
    • Его последним клубом оказался «Локомотив».
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Зенит».

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +57

      bulls27 6 часов назад

      Ещё ни один вратарь не стал тренером успешным !! Как можно так говорить о спортсмене игроке !!? Сам ты мудило ...

      0
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      Рейтинг: +519

      TIMOTHY 12 часов назад

      Не скромно так Станислав

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +948

      kliker > TIMOTHY 12 часов назад

      Скромнось рекламируется, когда нет других достоинств.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2089

      Таврида 14 часов назад

      На ЧМ-2018 в составе сборной было два бревна - Смолов и Смольников, причем если последний быстро самоликвидировался, то первый мучил нас своей "игрой" весь чемпионат.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19598

      paracetamol 17 часов назад

      Лысые усы на коряге назвали кого-то деревом?

      2
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