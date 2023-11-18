Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов назвал экс-игрока сборной России, которого он «уничтожил» в раздевалке: «Ну, дерево»

Черчесов назвал экс-игрока сборной России, которого он «уничтожил» в раздевалке: «Ну, дерево»

18 ноября 2023, 00:01
8

Бывший главный тренер сборной России рассказал о взаимоотношениях с экс-игроком команды Игорем Смольниковым.

«Когда я ушел из «Спартака», я был Инсбруке, поехал на сборы «Локо», против израильтян играли. Вижу, какой-то беленький мальчик бегает. Думаю: если он футболист, то я балерина.

Палыч [Юрий Семин] после матча спрашивает, у вас Роман Шишкин хочет уходить, спрашивает совета, брать или нет. Я говорю: «Да Роман Шишкин по сравнению с ним Пеле!».

Но я запомнил тогда Смольникова. Я уже был в «Жемчужине», звоню в «Локо», спрашиваю про Смольникова. Они там вообще все удивились. В итоге он у нас.

На одну игру выпустили, на вторую – ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60-й минуте, на 68-й заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил.

Мне Мирослав Ромащенко, мой помощник, говорит, мол, ты его убил. Я ему ответил, если справится, выживет. Прошло дня четыре, стал абсолютно другим футболистом.

Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. Кто знает?» – сказал Черчесов на встрече со студентами ВШЭ.

  • Смольников в этом году закончил карьеру.
  • Его последним клубом оказался «Локомотив».
  • Больше всего матчей в карьере он провел за «Зенит».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Еще по теме:
Смольников высказался о продаже его картины за 80 тысяч рублей
Известна сумма, за которую продана картина Смольникова «Синий квадрат» 31
Картина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей 12
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Смольников Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1700259307
Лысые усы на коряге назвали кого-то деревом?
Ответить
Таврида
1700270491
На ЧМ-2018 в составе сборной было два бревна - Смолов и Смольников, причем если последний быстро самоликвидировался, то первый мучил нас своей "игрой" весь чемпионат.
Ответить
bulls27
1700301258
Ещё ни один вратарь не стал тренером успешным !! Как можно так говорить о спортсмене игроке !!? Сам ты мудило ...
Ответить
Exnaton
1700358773
Я несогласен..
Ответить
Бобссон
1700373532
А этот оратор великий футболист что-ли???
Ответить
Главные новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
3
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
4
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
Вчера, 13:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+