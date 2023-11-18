Черчесов назвал экс-игрока сборной России, которого он «уничтожил» в раздевалке: «Ну, дерево»

Бывший главный тренер сборной России рассказал о взаимоотношениях с экс-игроком команды Игорем Смольниковым.

«Когда я ушел из «Спартака», я был Инсбруке, поехал на сборы «Локо», против израильтян играли. Вижу, какой-то беленький мальчик бегает. Думаю: если он футболист, то я балерина.

Палыч [Юрий Семин] после матча спрашивает, у вас Роман Шишкин хочет уходить, спрашивает совета, брать или нет. Я говорю: «Да Роман Шишкин по сравнению с ним Пеле!».

Но я запомнил тогда Смольникова. Я уже был в «Жемчужине», звоню в «Локо», спрашиваю про Смольникова. Они там вообще все удивились. В итоге он у нас.

На одну игру выпустили, на вторую – ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60-й минуте, на 68-й заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил.

Мне Мирослав Ромащенко, мой помощник, говорит, мол, ты его убил. Я ему ответил, если справится, выживет. Прошло дня четыре, стал абсолютно другим футболистом.

Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. Кто знает?» – сказал Черчесов на встрече со студентами ВШЭ.

Смольников в этом году закончил карьеру.

Его последним клубом оказался «Локомотив».

Больше всего матчей в карьере он провел за «Зенит».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?