Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев прокомментировал переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о переходе Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

    «Безусловно, и Артем Дзюба, и Игорь Смольников на ряду с Дмитрием Бариновым будут три явных лидера в команде, которые станут мотиваторами.

    Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице. Иметь в команде таких лидеров — только плюс для железнодорожников», — заявил Газзаев.

    • Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
    • «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
    • Игроки уже прошли медосмотр.

    Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

    Новости по теме
    Дзюба прокомментировал трансфер в «Локомотив» 1
    «Локомотив» представил Дзюбу в образе таксиста, Смольникова – в образе пассажира 5
    Дзюба дебютирует в «Локомотиве» матчами против «Спартака» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17635

      ilichkadr 1 час назад

      Артёмка ещё с Зенитом поквитается. Да и Смольников ему в этом поможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      eugen-han 1 час назад

      Это палка о двух концах.
      Во всяком случае при том или ином итоге, будут связывать этот трансфер с успехом или провалом так или иначе. Всё может быть, но четыре месяца определят учесть этих игроков и команды в целом и по раздельности.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6852

      sochi-2013 > eugen-han 1 час назад

      Блондинку спрашивают: - "Какой шанс встретить динозавра на улице?".
      Та отвечает: - " 50/50: либо встречу, либо нет..."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +234

      eugen-han > sochi-2013 1 час назад

      Было бы остроумно, если бы не миф про блондинку, и
      того же диназавраа. Во-первых умственные способности блондинки в соотношении к брюнеткам и и шатенкам умышленно занижены, а во-вторых динозавр(змей Горыныч) - это фольклор многих народов, который имел иносказательный и собирательный образ, не имеющий к настоящей научной доказательной базе никакого отношения. Одни лишь гипотезы и теории не могут отнестись к серьезному анализу. По этому было бы смешно, если бы не было так грустно в случае с блондинкой и динозавром.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5884

      Enter2006 > eugen-han 1 час назад

      "а во-вторых динозавр(змей Горыныч) - это фольклор многих народов" - видимо Вы имели ввиду драконов. Динозавры - это динозавры, которые реально существовали, без всяких фольклоров...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11