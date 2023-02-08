Газзаев прокомментировал переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о переходе Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Безусловно, и Артем Дзюба, и Игорь Смольников на ряду с Дмитрием Бариновым будут три явных лидера в команде, которые станут мотиваторами.

Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице. Иметь в команде таких лидеров — только плюс для железнодорожников», — заявил Газзаев.

Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки уже прошли медосмотр.

Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!