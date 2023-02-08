Газзаев прокомментировал переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о переходе Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».
«Безусловно, и Артем Дзюба, и Игорь Смольников на ряду с Дмитрием Бариновым будут три явных лидера в команде, которые станут мотиваторами.
Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице. Иметь в команде таких лидеров — только плюс для железнодорожников», — заявил Газзаев.
- Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
- «Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.
- Игроки уже прошли медосмотр.
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Источник: Sport24