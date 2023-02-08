Быстров: «Дзюба и Смольников в «Локомотиве» – странное решение»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил приход в «Локомотив» Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.
«Странное решение, честно говоря, — два возрастных футболиста в «Локо». Как вокруг них строить новую команду? Это просто невозможно.
Хотя, знаете, если руководство «Локомотива» переживает, что команда вылетит в Первую лигу, то это однозначно усиление», – написал Быстров.
- Оба футболиста получили полугодичные контракты.
- Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова