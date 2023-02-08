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    Быстров: «Дзюба и Смольников в «Локомотиве» – странное решение»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил приход в «Локомотив» Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.

    «Странное решение, честно говоря, — два возрастных футболиста в «Локо». Как вокруг них строить новую команду? Это просто невозможно.

    Хотя, знаете, если руководство «Локомотива» переживает, что команда вылетит в Первую лигу, то это однозначно усиление», – написал Быстров.

    • Оба футболиста получили полугодичные контракты.
    • Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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