Четвертьфиналист ЧМ-2018 получил должность в «Урале»

«Урал» объявил о приходе в клуб бывшего защитника команды Игоря Смольникова. Он занял должность в спортивном департаменте.
«Наш земляк и бывший игрок сборной России приступил к работе в спортивном департаменте нашего клуба.
Игорь Смольников отвечает за формирование команды к новому сезону и вместе с коллегами по отделу уже активно включился в эту деятельность», – сообщили екатеринбуржцы.
- Уроженец Каменска-Уральского играл за «Урал» в 2009 году.
- Смольников завершил карьеру в прошлом году.
- В 2012-2020 годах Смольников провел 30 матчей за сборную России.