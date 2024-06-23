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    Четвертьфиналист ЧМ-2018 получил должность в «Урале»

    «Урал» объявил о приходе в клуб бывшего защитника команды Игоря Смольникова. Он занял должность в спортивном департаменте.

    «Наш земляк и бывший игрок сборной России приступил к работе в спортивном департаменте нашего клуба.

    Игорь Смольников отвечает за формирование команды к новому сезону и вместе с коллегами по отделу уже активно включился в эту деятельность», – сообщили екатеринбуржцы.

    • Уроженец Каменска-Уральского играл за «Урал» в 2009 году.
    • Смольников завершил карьеру в прошлом году.
    • В 2012-2020 годах Смольников провел 30 матчей за сборную России.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1719128177
    Круто и в крутой клуб)
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    Zhorik43
    1719128234
    Игорёха. Поздравляю тебя с новой должностью! Удачи и успехов во всём! Земляк!
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