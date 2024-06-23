Четвертьфиналист ЧМ-2018 получил должность в «Урале»

«Урал» объявил о приходе в клуб бывшего защитника команды Игоря Смольникова. Он занял должность в спортивном департаменте.

«Наш земляк и бывший игрок сборной России приступил к работе в спортивном департаменте нашего клуба.

Игорь Смольников отвечает за формирование команды к новому сезону и вместе с коллегами по отделу уже активно включился в эту деятельность», – сообщили екатеринбуржцы.