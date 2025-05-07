Смольников грозился избить арбитров матча «Родина» – «Урал»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц раскрыл итоги заседания по матчу 31-го тура Первой лиги «Родина» – «Урал» (3:2).

«Родина» – «Урал»: оскорбительное поведение заместителя начальника команды Артема Фидлера с использованием нецензурных слов. Вице‑президент «Урала» Игорь Смольников – оскорбительное поведение с ненормативной лексикой. Продолжал оскорблять судью в подтрибунном помещении. Смольников угрожал физической расправой всей судейской бригаде. КДК передал дело в комитет по этике, так как Смольников не является официальным лицом и не может быть в технической зоне.

У Фидлера не прошел год с предыдущего нарушения. Это рецидив. По регламенту за рецидив мы дисквалифицируем Фидлера на месяц во всех соревнованиях Первой лиги и всех соревнованиях под эгидой РФС (на случай выхода команды в стыковые матчи)» – сказал Григорьянц.