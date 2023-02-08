«Локомотив» представил Дзюбу в образе таксиста, Смольникова – в образе пассажира

Пресс-служба «Локомотива» представила ролик-презентацию новичков команды – Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.

«По сюжету футболист собирается вернуться на родной стадион и заказывает такси. В итоге встречает старого друга, с которым они отправляются в новое футбольное путешествие», – подписал видео «Локомотив».

Оба футболиста получили полугодичные контракты.

Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!