«Локомотив» представил Дзюбу в образе таксиста, Смольникова – в образе пассажира

Я бы сказал Дзюбу в этом клипе подъе*али ))
Сразу видно с какой страны вернулся, какая песня поёт, и его будущее )))
Пресс-служба «Локомотива» представила ролик-презентацию новичков команды – Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.
«По сюжету футболист собирается вернуться на родной стадион и заказывает такси. В итоге встречает старого друга, с которым они отправляются в новое футбольное путешествие», – подписал видео «Локомотив».
- Оба футболиста получили полугодичные контракты.
- Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!
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