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  • «Локомотив» представил Дзюбу в образе таксиста, Смольникова – в образе пассажира

«Локомотив» представил Дзюбу в образе таксиста, Смольникова – в образе пассажира

8 февраля 2023, 19:55
9

Пресс-служба «Локомотива» представила ролик-презентацию новичков команды – Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.

«По сюжету футболист собирается вернуться на родной стадион и заказывает такси. В итоге встречает старого друга, с которым они отправляются в новое футбольное путешествие», – подписал видео «Локомотив».

  • Оба футболиста получили полугодичные контракты.
  • Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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Источник: ютуб-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Смольников Игорь
Комментарии (9)
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VVM1964
1675875804
Кто придумывает эти "сюжеты" - как-то с фантазией и креативом ... (((
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Красногвардейчик
1675876061
Да оба они ,,пассажиры,, будем объективны
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НикКин
1675876149
У него уже и так был ролик зачем еще надо было снимать позор локо как я и говорил все говнище собрали чтоб фнл вылететь
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выхухоль
1675876468
да это два якоря два железнодорожных башмака))) ппц, как я рад, Локо в пердив!!! .
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Enter2006
1675876930
Я бы сказал Дзюбу в этом клипе подъе*али )) Сразу видно с какой страны вернулся, какая песня поёт, и его будущее )))
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НедраЧили
1675880001
Было бы прикольнее - если бы поехали на РЖД, метро, трамваем или МКЦ ))) С такси не в тему, наверное просто дешевле и на скорую руку сняли)
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Persona_non_Grata
1675884159
Ну вот - еще в команду толком не попали, а "ролевые игры" уже начались )))
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