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    «Локомотив» представил Дзюбу в образе таксиста, Смольникова – в образе пассажира

    Пресс-служба «Локомотива» представила ролик-презентацию новичков команды – Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.

    «По сюжету футболист собирается вернуться на родной стадион и заказывает такси. В итоге встречает старого друга, с которым они отправляются в новое футбольное путешествие», – подписал видео «Локомотив».

    • Оба футболиста получили полугодичные контракты.
    • Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5884

      Enter2006 3 минуты назад

      Я бы сказал Дзюбу в этом клипе подъе*али ))
      Сразу видно с какой страны вернулся, какая песня поёт, и его будущее )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      выхухоль 10 минут назад

      да это два якоря

      два железнодорожных башмака)))

      ппц, как я рад, Локо в пердив!!!

      .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +403

      НикКин 16 минут назад

      У него уже и так был ролик зачем еще надо было снимать позор локо как я и говорил все говнище собрали чтоб фнл вылететь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1698

      Красногвардейчик 17 минут назад

      Да оба они ,,пассажиры,, будем объективны

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33629

      VVM1964 22 минуты назад

      Кто придумывает эти "сюжеты" - как-то с фантазией и креативом ... (((

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