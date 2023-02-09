Семин: «Дзюба и Смольников были бы нужны мне в «Локомотиве» лет семь назад»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе в московский клуб 34-летних Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.

– Станут ли Дзюба и Смольников усилением для «Локо»?

– Не знаю. Если тренер просит взять этих игроков, то, значит, они ему нужны. Но я‑то не могу комментировать.

Повторюсь, если тренер просит, стало быть, они ему нужны.

– А вам были бы нужны эти игроки в команде?

– Лет семь назад, конечно.

«Локомотив» подписал обоих футболистов до конца сезона-2022/23.

Дзюба будет играть под 7-м номером, Смольников – под 8-м.

Московская команда после 17 туров идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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