Смольников объяснил, почему перешел в «Локомотив»

Защитник Игорь Смольников прокомментировал переход в «Локомотив».

«Если честно, после «Зенита» у меня были мысли — мне хотелось вернуться в «Локомотив». Но не получалось. Когда поступило предложение… Честно, неожиданное. Особо долго не думал.

Безусловно, «Локомотив» — стопроцентно для меня родной клуб. Я приехал сюда, когда мне было 11 лет. Весь мой подростковый период, всю школу прошeл здесь. Клуб мне многое дал. Думаю, что у меня есть должок перед клубом.

Сейчас в такой непростой момент хочется… Чем смогу — тем помогу», — сказал Смольников в видео на ютуб-канале «Локомотива».

«Локомотив» подписал Смольникова до конца сезона-2022/23.

Он будет играть под 8-м.

Смольников – воспитанник «Локомотива». Он выступал за клуб с 2008 по 2012-й год.

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