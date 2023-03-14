Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Суперкубок России 2019 Лига Европы 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Лига Европы 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Кубок РЖД 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Премьер-лига 2006