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Игорь Смольников - статистика

Завершил карьеру
8 августа 1988 (38), Каменск-Уральский
#8 | Защитник
181 см | 75 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
5
0
0
3
0
Локомотив
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/4 финала
Акрон
1 : 1
14.03.2023
Локомотив
1' - 76'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
4 : 2
27.02.2023
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
0 : 1
22.02.2023
Спартак
1' - 59'
Россия. Кубок, 6 тур
Торпедо
1 : 2
26.11.2022
Урал
1' - 73'
Россия. Кубок, 5 тур
Торпедо
1 : 1
22.11.2022
Сочи
67' - 90'
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
0 : 1
19.10.2022
Торпедо
46' - 90'
90'
Россия. Кубок, 2 тур
Сочи
1 : 3
14.09.2022
Торпедо
1' - 90'
73'
Россия. Кубок, 1 тур
Торпедо
0 : 2
31.08.2022
ЦСКА
1' - 90'
55'
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