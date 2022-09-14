Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - Торпедо
Сочи - Торпедо: обзор матча 14 сентября 2022
Сочи
14.09.2022, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо
21'
А. Батырев
54'
Д. Караев
60'
И. Лебеденко
75'
А. Рязанцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Торпедо
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Рязанцев
73'
Желтая карточка
И. Смольников
67'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Б. Роганович
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Т. Маргасов
67'
67'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
М. Каймаков
60'
ГОЛ! 1:2!
И. Лебеденко
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Караев
Пас отдал
Б. Роганович
Замена
С. Терехов
️️️️
А. Батырев
46'
46'
Замена
Д. Караев
️️️️
М. Чурич
Замена
М. Сиссако
️️️️
В. Дркушич
46'
Замена
И. Миладинович
️️️️
А. Мещанинов
46'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Д. Мартовой
46'
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Султонов
46'
Замена
Х. Эркинов
️️️️
М. Коста
ГОЛ! 1:0!
А. Батырев
21'
8'
Желтая карточка
М. Каймаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Адамов
17
Макарчук
3
Дркушич
26
Мещанинов
34
Маргасов
5
Кравцов
22
Жоаозиньо
7
Мартовой
20
Шипунов
6
Батырев
9
Сарвели
3-4-1-1-1
56
Довбня
2
Кутепов
65
Шапич
22
Кожемякин
8
Смольников
97
Чурич
6
Савич
90
Роганович
10
Каймаков
28
Султонов
9
Коста
6
Батырев
32
Терехов
32
Терехов
6
Батырев
26
Мещанинов
45
Миладинович
45
Миладинович
26
Мещанинов
3
Дркушич
5
Сиссако
5
Сиссако
3
Дркушич
7
Мартовой
18
Бурмистров
18
Бурмистров
7
Мартовой
34
Маргасов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
34
Маргасов
90
Роганович
44
Самсонов
44
Самсонов
90
Роганович
10
Каймаков
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Каймаков
9
Коста
11
Эркинов
11
Эркинов
9
Коста
97
Чурич
10
Караев
10
Караев
97
Чурич
28
Султонов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
28
Султонов
Остались в запасе
Сочи
Торпедо
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Сочи - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Сочи
Торпедо
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+