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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Акрон - Локомотив
Акрон - Локомотив: обзор матча 14 марта 2023
Акрон
14.03.2023, вторник, 17:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Локомотив
14'
С. Макаров
75'
Ф. Камано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Акрон - Локомотив
Пенальти не реализован!
И. Кузьмичев
ГОЛ!
Д. Ходжаниязов
7:6
ГОЛ!
Х. Конти
6:6
ГОЛ!
С. Макаров
6:5
ГОЛ!
М. Щетинин
5:5
ГОЛ!
М. Палиенко
5:4
ГОЛ!
В. Раков
4:4
ГОЛ!
И. Чудин
4:3
ГОЛ!
М. Ненахов
3:3
Пенальти не реализован!
Р. Апеков
ГОЛ!
Ф. Камано
3:2
ГОЛ!
А. Эльдарушев
3:1
ГОЛ!
С. Пиняев
2:1
ГОЛ!
Д. Сасин
2:0
Пенальти не реализован!
Р. Жемалетдинов
ГОЛ!
К. Савичев
1:0
85'
Желтая карточка
С. Пиняев
Замена
Д. Сасин
️️️️
Е. Песегов
77'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
77'
76'
Замена
М. Ненахов
️️️️
И. Смольников
75'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Камано
Желтая карточка
А. Понсе
67'
Замена
Р. Апеков
️️️️
В. Азаров
64'
61'
Замена
В. Раков
️️️️
И. Игнатьев
60'
Замена
М. Щетинин
️️️️
А. Карпукас
Желтая карточка
М. Палиенко
56'
55'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
48'
Желтая карточка
А. Карпукас
46'
Замена
Ф. Камано
️️️️
М. Глушенков
46'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
32'
Желтая карточка
Х. Конти
ГОЛ! 1:0!
С. Макаров
Пас отдал
К. Савичев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
9
Андрес Понсе
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Максим Глушенков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Сергей Пиняев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Волков
5
Ходжаниязов
58
Зуев
90
Шакуро
4
Савичев
6
Макаров
7
Песегов
27
Чудин
99
Палиенко
99
Азаров
9
Понсе
4-2-3-1
53
Худяков
8
Смольников
13
Конти
63
Кузьмичев
71
Тикнизян
93
Карпукас
6
Баринов
9
Пиняев
21
Миранчук
10
Глушенков
18
Игнатьев
7
Песегов
77
Сасин
77
Сасин
7
Песегов
99
Азаров
11
Апеков
11
Апеков
99
Азаров
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
8
Смольников
24
Ненахов
24
Ненахов
8
Смольников
93
Карпукас
88
Щетинин
88
Щетинин
93
Карпукас
10
Глушенков
40
Камано
40
Камано
10
Глушенков
18
Игнатьев
11
Раков
11
Раков
18
Игнатьев
Остались в запасе
Акрон
Локомотив
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Акрон - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Игорь Панин
Стадион:
Кристалл
Где смотреть матч:
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