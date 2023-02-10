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    Дзюба и Смольников вышли на первую тренировку в «Локомотиве»

    «Локомотив» показал, как футболисты выходят на утреннюю тренировку на сборах в ОАЭ.

    Вместе с одноклубниками на поле вышли новички «Локомотива» Артем Дзюба и Игорь Смольников.

    • «Локомотив» подписал обоих футболистов до конца сезона-2022/23.
    • Дзюба будет играть под 7-м номером, Смольников – под 8-м.
    • Московская команда после 17 туров идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 11:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      фанат джигурды 43 минуты назад

      Не того друга он выбрал! Ему надо к мудазяну подкатить и отправиться с ним на романтик в Баку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2706

      BlackMurder 1 час назад

      Обнял правой рукой)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1295

      Taps > BlackMurder 54 минуты назад

      А левая в трусах ...

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