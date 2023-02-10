Дзюба и Смольников вышли на первую тренировку в «Локомотиве»

«Локомотив» показал, как футболисты выходят на утреннюю тренировку на сборах в ОАЭ.
Вместе с одноклубниками на поле вышли новички «Локомотива» Артем Дзюба и Игорь Смольников.
- «Локомотив» подписал обоих футболистов до конца сезона-2022/23.
- Дзюба будет играть под 7-м номером, Смольников – под 8-м.
- Московская команда после 17 туров идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал «Локомотива»