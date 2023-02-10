Дзюба и Смольников вышли на первую тренировку в «Локомотиве»

«Локомотив» показал, как футболисты выходят на утреннюю тренировку на сборах в ОАЭ.

Вместе с одноклубниками на поле вышли новички «Локомотива» Артем Дзюба и Игорь Смольников.

«Локомотив» подписал обоих футболистов до конца сезона-2022/23.

Дзюба будет играть под 7-м номером, Смольников – под 8-м.

Московская команда после 17 туров идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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