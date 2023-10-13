Смольников приступил к тренерской практике – известен клуб

Бывший защитник сборной России Игорь Смольников получает тренерскую лицензию. Он уже приступил к практике.

Смольников проходит ее в академии «Зенита».

«Смольников обучается по программе УЕФА на тренерскую лицензию А-УЕФА. В течение следующей недели Игорь продолжит занятия в академии и будет готовить игроков «Зенита»-2007 к следующему матчу Юношеской футбольной лиги», – написали петербуржцы.