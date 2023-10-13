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    • Смольников приступил к тренерской практике – известен клуб

    Смольников приступил к тренерской практике – известен клуб

    Бывший защитник сборной России Игорь Смольников получает тренерскую лицензию. Он уже приступил к практике.

    Смольников проходит ее в академии «Зенита».

    «Смольников обучается по программе УЕФА на тренерскую лицензию А-УЕФА. В течение следующей недели Игорь продолжит занятия в академии и будет готовить игроков «Зенита»-2007 к следующему матчу Юношеской футбольной лиги», – написали петербуржцы.

    • Последним клубом Смольникова стал «Локомотив».
    • У Игоря 30 матчей за сборную России. Он участник домашнего ЧМ-2018.
    • Смольников трижды брал РПЛ с «Зенитом».

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    Источник: телеграм-канал «Газпром Академии»

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