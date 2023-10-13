Смольников приступил к тренерской практике – известен клуб

Бывший защитник сборной России Игорь Смольников получает тренерскую лицензию. Он уже приступил к практике.
Смольников проходит ее в академии «Зенита».
«Смольников обучается по программе УЕФА на тренерскую лицензию А-УЕФА. В течение следующей недели Игорь продолжит занятия в академии и будет готовить игроков «Зенита»-2007 к следующему матчу Юношеской футбольной лиги», – написали петербуржцы.
- Последним клубом Смольникова стал «Локомотив».
- У Игоря 30 матчей за сборную России. Он участник домашнего ЧМ-2018.
- Смольников трижды брал РПЛ с «Зенитом».
Источник: телеграм-канал «Газпром Академии»