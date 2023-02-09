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    Гаджиев отреагировал на переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

    Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал о своих ожиданиях от выступлений Артема Дзюбы и Игоря Смольникова за «Локомотив».

    «Трудно сказать, в каком состоянии сейчас находятся ребята. Они ведь опытные футболисты, которые могут принести пользу на поле, но все будет зависеть от физических кондиций.

    Результат «Локомотива» в нынешнем сезоне связан не с подбором игроком, а со слабой работой тренерского штаба и менеджеров «железнодорожников». Команда должна быть гораздо выше в турнирной таблице.

    Помогут ли они «Локомотиву»? Я этого не знаю, да и никто не знает. Могу лишь добавить, что это футболисты уровня РПЛ», – заявил Гаджиев.

    • Оба футболиста получили полугодичные контракты.
    • Они будут зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: Betonmobile

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