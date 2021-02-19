Городов: «Вратарская доля такая – где-то выручаешь, где-то ошибаешься»

Вратарь «Краснодара» Евгений Городов прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

«Не хватило голов, как бы это ни было банально. Ничего не остаeтся, кроме как выходить на следующий матч, компенсировать разницу в ответной игре.

Вратарская доля такая — где-то выручаешь, где-то ошибаешься. Бывает такое. Шансы есть, попробуем. Приложим все усилия в ответной игре», – сказал Городов в интервью пресс-службе УЕФА.

Ответная встреча в Загребе состоится 25 февраля.

«Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

Мартынович – о 2:3 с «Динамо» З: «Верю, что в Хорватии мы способны переломить ситуацию»