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    Городов: «Вратарская доля такая – где-то выручаешь, где-то ошибаешься»

    Вратарь «Краснодара» Евгений Городов прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

    «Не хватило голов, как бы это ни было банально. Ничего не остаeтся, кроме как выходить на следующий матч, компенсировать разницу в ответной игре.

    Вратарская доля такая — где-то выручаешь, где-то ошибаешься. Бывает такое. Шансы есть, попробуем. Приложим все усилия в ответной игре», – сказал Городов в интервью пресс-службе УЕФА.

    • Ответная встреча в Загребе состоится 25 февраля.
    • «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +478

      RJM555 6 минут назад

      Главное нашли крайнего, а главный тренер вообще не причем.....если честно быки мне по барабану просто за державу обидно

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      Рейтинг: +6268

      САДЫЧОК 59 минут назад

      Городов два привёз не спорю - но 5 спас от неминуемого гола ! Очень плохо играли Смольников и Ольссон.

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