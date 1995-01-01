Городов: «Вратарская доля такая – где-то выручаешь, где-то ошибаешься»

Главное нашли крайнего, а главный тренер вообще не причем.....если честно быки мне по барабану просто за державу обидно
Вратарь «Краснодара» Евгений Городов прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).
«Не хватило голов, как бы это ни было банально. Ничего не остаeтся, кроме как выходить на следующий матч, компенсировать разницу в ответной игре.
Вратарская доля такая — где-то выручаешь, где-то ошибаешься. Бывает такое. Шансы есть, попробуем. Приложим все усилия в ответной игре», – сказал Городов в интервью пресс-службе УЕФА.
- Ответная встреча в Загребе состоится 25 февраля.
- «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.
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