Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Мартынович – о 2:3 с «Динамо» З: «Верю, что в Хорватии мы способны переломить ситуацию»

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

    «Трудно сказать, справедлив ли результат. В любом случае, мы допустили много ошибок, о которых говорили накануне матча. Возможно, нам где-то не хватало тонуса. Одно дело товарищеские игры, а другое – официальные.

    Теперь остается хорошо настроиться на ответный матч. Верю, что в Хорватии мы способны переломить ситуацию», – цитирует Мартыновича сайт УЕФА.

    • Ответная встреча в Загребе состоится 25 февраля.
    • «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

    Мусаев: «Мы не опустим руки и сделаем все возможное, чтобы порадовать болельщиков»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82842
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru