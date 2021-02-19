Мартынович – о 2:3 с «Динамо» З: «Верю, что в Хорватии мы способны переломить ситуацию»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

«Трудно сказать, справедлив ли результат. В любом случае, мы допустили много ошибок, о которых говорили накануне матча. Возможно, нам где-то не хватало тонуса. Одно дело товарищеские игры, а другое – официальные.

Теперь остается хорошо настроиться на ответный матч. Верю, что в Хорватии мы способны переломить ситуацию», – цитирует Мартыновича сайт УЕФА.

Ответная встреча в Загребе состоится 25 февраля.

«Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

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