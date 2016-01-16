Городов: «Терек» обыграл «Спартак» и «Зенит», а значит, имеет потенциал обойти их в таблице»

Голкипер «Терека» Евгений Городов рассказал, какие задачи стоят перед командой во второй части сезона РФПЛ.

– Какие задачи стоят перед командой во второй части чемпионата?

– Пока нам никто их не озвучивал. Но мы не хотим просто болтаться в середине турнирной таблицы. Каждый из нас понимает, что нужно за что-то бороться. Другое дело, что для этого необходимо усиление.

– Новичков ждете?

– И не первый год, но пока громких трансферов нет. Посмотрим, как пройдет эта дозаявочная компании. Хотелось бы увидеть в команде ребят, которые помогли бы нам. На данный момент ситуация в чемпионате устраивает, и мы вполне можем рассчитывать на борьбу за более высокие места. Не так и далеко оторвались соперники.

–​ От еврокубоковой зоны вы отстаете всего на два очка. Кого из конкурентов, которые располагаются выше в таблице, реально обойти?

– «Зенит» мы обыграли, «Спартак». Они выше нас, значит, мы имеем потенциал. А вообще я не заглядываю в турнирную таблицу. Только за два тура до паузы смотрел в нее. Я даже игры соперников стараюсь не видеть. Раз у нас хорошо складывается, значит, показываем добротную игру.