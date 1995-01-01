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    Городов покинул «Ахмат» после семи лет в клубе

    «Ахмат» покинули три футболиста. Речь идет о вратаре Евгении Городове, Магомеде Мусалове и Роланде Гиголаеве.

    Чеченцы начали подготовку к новому сезону РПЛ в Грозном. К работе приступил главный тренер Андрей Талалаев.

    • Городов провел в Грозном семь лет.
    • Гиголаев – воспитанник «Зенита».
    • Мусалов с 2012 по 2019 год был в системе «Анжи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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