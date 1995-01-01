Городов покинул «Ахмат» после семи лет в клубе

«Ахмат» покинули три футболиста. Речь идет о вратаре Евгении Городове, Магомеде Мусалове и Роланде Гиголаеве.
Чеченцы начали подготовку к новому сезону РПЛ в Грозном. К работе приступил главный тренер Андрей Талалаев.
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«Ахмат» покинули три футболиста. Речь идет о вратаре Евгении Городове, Магомеде Мусалове и Роланде Гиголаеве.
Чеченцы начали подготовку к новому сезону РПЛ в Грозном. К работе приступил главный тренер Андрей Талалаев.