Городов: «Стараюсь предвидеть развитие событий на поле, как Нойер»

Голкипер «Терека» Евгений Городов рассказал, кому из современных вратарей он симпатизирует.

– Кто из вратарей вам сейчас нравится в мире?

– У меня никогда не было кумира среди голкиперов. Нравится стиль игры Нойера. Он не просто стоит в рамке. Для того чтобы добиваться результатов, надо читать игру, предвидеть моменты. Немец как раз и удивил всех тем, что начал подстраховывать линию обороны. Это говорит о том, что он читает игру. Я тоже стараюсь предвидеть развитие событий на поле. Причем это пошло давно. Раньше отец всегда выговаривал мне за то, что выбегаю из вратарской площади. Говорил, чтобы я стоял в штрафной.