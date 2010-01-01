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«Краснодар» объявил об уходе Газинского, Мартыновича и Городова по окончании сезона

Вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и хавбек Юрий Газинский покидают «Краснодар».

Клуб подтвердил, что указанные футболисты в субботу проведут свой заключительный матч против «Ахмата».

  • 36-летний Городов выступал за «Краснодар» с 2011 по 2013 год, а также с 2020-го по 2022-й, провел 34 матча и пропустил 50 голов;
  • 34-летний Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 года, провел 268 матчей и забил 6 голов;
  • 32-летний Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года, провел 281 матч и забил 14 голов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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Сегодня, 10:25
Комментарии1
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    Рейтинг: +64250

    portero 3 минуты назад

    Старичков на пенсию, наверное справедливо, сдали ребятки сильно...

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