«Краснодар» объявил об уходе Газинского, Мартыновича и Городова по окончании сезона

Вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и хавбек Юрий Газинский покидают «Краснодар».

Клуб подтвердил, что указанные футболисты в субботу проведут свой заключительный матч против «Ахмата».

36-летний Городов выступал за «Краснодар» с 2011 по 2013 год, а также с 2020-го по 2022-й, провел 34 матча и пропустил 50 голов;

34-летний Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 года, провел 268 матчей и забил 6 голов;

32-летний Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года, провел 281 матч и забил 14 голов.

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