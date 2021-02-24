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    Мусаев – о первом матче с «Динамо»: «Не хочу, чтобы были разговоры о вине Городова»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» из Загреба поддержал вратаря Евгения Городова. Он призвал не винить его в поражении в первой встрече (2:3).

    «Ошибки вратарей и защитников всегда бросаются в глаза. Если нападающий не забьет, то никто не заметит. Все увидят, что ошибся вратарь. Мы не разделяем ответственность. Значит, остальные игроки допустили ситуацию, при которой нам забили гол. Нельзя винить одного человека во всем. Мы ошибаемся все. Это общее поражение: тренеров, игроков. Не хочу, чтобы были разговоры о вине Городова. Евгений много выручал нас в первой части сезона», – сказал Мусаев.

    • Игра в Загребе состоится завтра, 25 февраля.
    • 35-летний Городов провел в сезоне РПЛ 4 матча, пропустил 1 гол.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Теркчанин 14 минут назад

      Городов ни в чем не виноватый,нельзя было позволять бить по его воротам))

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