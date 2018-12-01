Городов – о матче в Красноярске: «У меня во вратарской был лед»

Вратарь «Ахмата» Евгений Городов поделился впечатлениями от матча 16 тура РПЛ против «Енисея» (1:1). Встреча проходила при температуре -14 градусов (и ниже).

«Тактика и мастерство? Сегодня всe это полностью отсутствовало. Чем проще, тем лучше. В некоторых местах лeд на поле был. Особенно у меня, во вратарской. Ходил, как по асфальту. Именно две вратарские замeрзли; не знаю, почему», – сказал игрок.

Чеченцы идут в РПЛ десятыми.

Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?