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    • Городов – о матче в Красноярске: «У меня во вратарской был лед»

    Городов – о матче в Красноярске: «У меня во вратарской был лед»

    Вратарь «Ахмата» Евгений Городов поделился впечатлениями от матча 16 тура РПЛ против «Енисея» (1:1). Встреча проходила при температуре -14 градусов (и ниже).

    «Тактика и мастерство? Сегодня всe это полностью отсутствовало. Чем проще, тем лучше. В некоторых местах лeд на поле был. Особенно у меня, во вратарской. Ходил, как по асфальту. Именно две вратарские замeрзли; не знаю, почему», – сказал игрок.

    Чеченцы идут в РПЛ десятыми.

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: Чемпионат.com

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    01.12.2018 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 1 декабря 2018, 21:19

      Зима на дворе, я не понял, что удивительного?

      0
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 1 декабря 2018, 20:10

      Сделал бы четверной тулуп, че.

      2
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